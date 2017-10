Приглашаем на турнир по World of Ships в рамках парусной регаты в Новороссийске (Абрау-Дюрсо)

/Спорт и туризм/

«Ростелеком» развернет зону беспроводного бесплатного доступа в интернет и организует турнир по World of Ships во время парусной регаты Abrau Sailing Cup-2017. Мероприятие впервые пройдет в Абрау-Дюрсо на самом большом в Краснодарском крае озере Абрау на территории парусного клуба в период с 6 по 8 октября.

В перерывах между соревнованиями яхтсменов гости и участники регаты, а также все поклонники онлайн-игр смогут испытать себя в виртуальных морских боях и заодно протестировать тарифный план «Игровой». Он разработан специально для геймеров «Ростелекомом» совместно с компанией Wargaming и предусматривает особые преимущества для игроков. При подключении «Игрового» и активации опции «World of Tanks. World of Warships» каждый абонент «Ростелекома» в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получает премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Помимо участия в кибертурнире, в шатре «Ростелекома» можно будет оценить качество и количество каналов цифрового «Интерактивного ТВ», поучаствовать в конкурсе караоке и сделать фотографию в оригинальной фотозоне, выполненной в виде большого телеэкрана. Здесь же телеком-оператором будут организованы различные интерактивные развлечения.

Константин Муругов, организатор регаты Abrau Sailing Cup-2017, член Совета по морской деятельности Краснодарского края: «Нам понравилась идея провести на одной территории соревнования на настоящих парусниках и состязания на виртуальных кораблях. Вот почему мы решили пригласить «Ростелеком» в качестве партнера регаты. Думаю, что этот турнир и другие интерактивы, которые организует компания, сделают все три дня регаты еще более зрелищными, интересными и насыщенными событиями. Ну а победителю регаты в награду достанется кубок и главный приз от «Ростелекома».

Парусная регата Abrau Sailing Cup-2017 – масштабное мероприятие, которое впервые будет проходить на озере Абрау 6, 7 и 8 октября при поддержке Совета по морской деятельности Краснодарского края и регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Яхтсмены будут соревноваться на швертботах класса «Лазер Стандарт» и «Луч Стандарт». В первый день состоятся благотворительные детские гонки, в остальные два дня соревнования будут проводиться среди взрослых спортсменов. География регаты представлена участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Приморско-Ахтарска, Краснодара, Абрау-Дюрсо, Воронежа, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Ейска, Калининграда, Темрюка и Ялты и других городов. Для новичков и любителей в рамках Abrau Sailing Cup-2017 опытные тренеры проведут бесплатные мастер-классы. Основная цель соревнований - развитие парусного спорта на территории Краснодарского края.