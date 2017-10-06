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Станислав Черчесов: «Фамилии Смолова и Кокорина звучат громко, но не нужно зацикливаться на именах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, планирует ли он проверить в ближайших товарищеских матчах связку форвардов Смолов-Кокорин.

«Конечно, фамилии Смолова и Кокорина звучат громко. Но главное — вам не нужно зацикливаться на именах.

Моя задача — чтобы в сборной России появлялись новые лица. Так что у меня ещё есть время определиться с составом», – сказал Черчесов.

Источник: https://www.sports.ru/football/1056296827.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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