Станислав Черчесов: «Фамилии Смолова и Кокорина звучат громко, но не нужно зацикливаться на именах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, планирует ли он проверить в ближайших товарищеских матчах связку форвардов Смолов-Кокорин.

«Конечно, фамилии Смолова и Кокорина звучат громко. Но главное — вам не нужно зацикливаться на именах.

Моя задача — чтобы в сборной России появлялись новые лица. Так что у меня ещё есть время определиться с составом», – сказал Черчесов.