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Станислав Черчесов: «Фамилии Смолова и Кокорина звучат громко, но не нужно зацикливаться на именах»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, планирует ли он проверить в ближайших товарищеских матчах связку форвардов Смолов-Кокорин.
«Конечно, фамилии Смолова и Кокорина звучат громко. Но главное — вам не нужно зацикливаться на именах.
Моя задача — чтобы в сборной России появлялись новые лица. Так что у меня ещё есть время определиться с составом», – сказал Черчесов.
Источник: https://www.sports.ru/football/1056296827.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм