Сегодня "Черноморец" (Новороссийск) принимает ФК "Краснодар-2" (Краснодар)

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Сегодня соперником "Черноморца" в очередном матче «ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2017/18 годов, Второй дивизион, зона "Юг" будет серьезный противник, краснодарский "Краснодар-2". Начало в 16.00. Представляем соперника.

Состав молодой краснодарской команды претерпел незначительные изменения. Лишь два-три футболиста были отданы в аренду в другие клубы. В том числе в "Черноморец" отправился Дмитрий Бакай, которому, кстати, согласно условиям контракта запрещено выступать против "Краснодара-2". В заявку на новый сезон краснодарцы включили двух защитников из основы Алексея Грицаенко и Александра Жирова. Впрочем, в составе второй команды они выходили на поле нечасто. Краснодарцы стартовали с крупного поражения 3:0 в Армавире, но затем поправили свои дела настолько, что на данный момент являются самой результативной командой группы "Юг". Шесть побед подряд одержал "Краснодар-2" после проигрыша в первом туре. Остановить победную поступь "бычков" смог лишь назрановский "Ангушт", обыгравший краснодарцев у себя дома в 9-ом туре с минимальным счетом 1:0. Уже в следующем туре краснодарская молодежь реабилитировалась, выиграв дома со счетом 4:2 у нальчикского "Спартака". А вот результат встречи в Батайске в 11-ом туре оказался весьма неожиданным. Ни СКА Ростов, ни "Краснодар-2" не смогли забить друг другу голов, причем лучший бомбардир южной группы Илья Белоус не забил пенальти за пять минут до окончания поединка. В середине недели 3-го октября "Краснодар-2" сыграл пропущенный матч 3-го тура с "Кубанью-2" на своем стадионе в "Академии футбола". Итогом встречи стал разгром принципиального соперника со счетом 5:0. Эта победа позволила "Краснодару-2" подняться на первую строчку в турнирной таблице, опережая "Армавир" по разнице забитых и пропущенных мячей. Правда, краснодарцы провели на матч больше своего соперника. Сообщает официальный сайт ФК "Черноморец".