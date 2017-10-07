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В Сочи завершились открытые краевые соревнования по фигурному катанию

Кубок Краснодарского края принимал Дворец спорта «Большой».

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, соревнования собрали ведущих фигуристов Кубани и Ростовской области. Спортсмены состязались по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера.

По итогам Кубка лишь одна награда – серебро в соревнованиях мужчин, отправилась в Ростов. Остальные медали в активе кубанцев. Золото региону принесли сочинцы Денис Абакумов и Анастасия Титова.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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