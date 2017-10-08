Каха Халваши: «Новороссийск футбольный город и здесь есть все, для того чтобы играть, хотя бы в первом дивизионе»

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Интервью Кахи Халваши для официальной программы к матчу с краснодарским "Краснодаром-2":

Каха Халваши перешел в "Черноморец" из команды-победителя прошлого сезона волгоградского "Ротора":

- Каха, откуда ты родом?

- Я родился в Грузии в городе Кобулети.

- Грузинский футбол всегда был на хорошем счету, наверное, с пеленок в него играл?

- Как и многие мальчишки бегал во дворе, играл с ребятами в футбол. Вообще, у нас в Грузии с детства занимаются или танцами, или футболом. К танцам у меня душа не лежала и отец, чтобы без дела не шатался по улицам, записал меня в секцию футбола. Мне тогда было шесть лет.

- Это была школа команды мастеров?

- Да, команда называлась "Шукура", но в те времена к футболу в Грузии относились не так, как сейчас. Помню, на тренировки надо было со своими мячами приходить. Форму, гетры, все покупали сами. Сейчас "Шукура" играет в высшей лиге Грузии, отношение совсем другое к школе и вообще к футболу в стране.

- Когда к тебе пришло осознание того, что ты хочешь стать футболистом?

- Наверное, лет в 10-11. Тогда тренер сказал моему отцу, что у меня есть перспективы, но для того, чтобы стать хорошим футболистом надо уезжать куда-нибудь в другое место. В тбилисском "Динамо" была хорошая школа, но попасть туда было тяжело.

- А как ты оказался в школе "Кубани"?

- Мой родной дядя со стороны отца служил в то время в Краснодаре. Решили, что он меня заберет с собой и отведет в школу "Кубани" на просмотр. Помню первую тренировку, после которой тренер сказал, что я подхожу. Так в 12 лет я попал в российский футбол.

- На матчи основной команды ходил?

- Да, мы с дядей часто бывали на играх. Для меня это было чем-то новым, в Кобулети я такого не видел. Полный стадион, отличная атмосфера, все кричат, поддерживают свою команду. Ведь тогда "Кубань" играла в премьер-лиге. Конечно, мне захотелось попасть в основную команду.

- За молодежную команду "Кубани" ты поиграл, но в основу так и не пробился, шансы были?

- Я не хочу говорить, что шансов не было. Может быть, где-то мне не повезло, а может я не подходил для тренера. Тогда в "Кубани" был Дан Петреску. Конечно, хотелось попасть в основной состав, я три года отыграл в молодежке, и было стремление идти наверх, но не получилось.

- Может быть, стоило задержаться в команде, а не переходить во второй дивизион в армавирское "Торпедо"?

- Тогда "Торпедо" было фактически фарм-клубом "Кубани" и те игроки, которые не проходили в основу, но по возрасту уже не могли играть за молодежный состав, отправлялись в Армавир в аренду. Это был второй дивизион, мужской футбол и за нами все равно следили, могли вызвать на сборы.

- Чем тебе запомнились два сезона в "Торпедо"?

- Вы знаете, у меня тогда началась какая-то черная полоса, постоянно получал травмы. Только восстанавливался, попадал в состав и снова травмировался. Зато во второй сезон мы стали первыми в зоне "Юг".

- В сезоне 2015/16-го годов ты оказался в "Биологе", а армавирцы не предлагали остаться?

- Тогда в Армавире убрали всех, кто выводил команду в первый дивизион, а я еще и после травмы восстанавливался. В "Биолог" взяли со скидкой, сказали, что пока не форме, но надеются на то, что я скоро восстановлюсь. В первом круге поиграл, а потом снова получил травму, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

- А как ты оказался в волгоградском "Роторе"?

- Поехал на просмотр, понравился. Для меня тот сезон в "Роторе" - самое лучше время в моей карьере. Я играл практически во всех матчах и знаю сам, что приносил пользу команде.

- Благодаря чему, волгоградцы смогли выиграть турнир в прошлом сезоне, ведь их никто не считал фаворитами?

- Когда я подписывал контракт, команда еще играла в КФК, и, честно скажу, тогда у нас не было мыслей, что мы будем идти в лидерах. Все думали, что наше место в середине таблицы, никаких задач никто не ставил. А потом, начался чемпионат и с самого начала пошли матчи с серьезными соперниками, которые мы выиграли, поднялись на первое место, а аппетит, как говорится, приходит во время еды. Каждый из нас хотел доказать себе, болельщикам, что мы чего-то стоим. Могу сказать, что по ходу сезона мы привыкли к первому месту и не могли видеть себя на другой строчке в турнирной таблице.

- Есть много примеров, когда команда занимала первое место и на следующий сезон весь состав меняли, у вас не было мыслей о том, что вы сейчас станете первыми, а потом вас разгонят? Может не надо напрягаться?

- Скажу за себя, когда мы шли на первом месте, и было понятно, что команда выйдет в первый дивизион, я об этом не думал. Конечно, это обидно. Человек старается, пашет, добивается результата, а потом приходит момент, когда тебе говорят, что будет другой тренер и он набирает других людей. Но это жизнь, а обижаться не мужская черта, надо продолжать работать. Когда я переходил в "Черноморец", четко осознавал, что это команда с амбициями. Я на сто процентов был уверен, что мы будем идти в лидерах. Новороссийск футбольный город и здесь есть все, для того чтобы играть, хотя бы в первом дивизионе. Когда мы выигрывали в начале сезона, болельщики ходили на стадион, радовались. В том, что сейчас приходит мало зрителей, виноваты мы сами и нам самим исправлять эту ситуацию.

Источник: ФК "Черноморец"