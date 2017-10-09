"Черноморец" одержал третью победу подряд

/Спорт и туризм/

В третьем домашнем матче подряд в гости к "Черноморцу" пожаловал один из лидеров турнира в этом сезоне "Краснодар-2". Молодая и амбициозная вторая команда Сергея Галицкого очень хочет занять первое место и перейти в ФНЛ. На неделе "быки" разгромили на своем поле "Кубань-2" со счетом 5:0, вышли на первую строку в турнирной таблице и приехали в Новороссийск в ранге лидера.

У "Черноморца" в последних матчах дела наладились, а статистика и вовсе говорила в пользу нашей команды. Бело-синие выиграли все свои очные матчи у "Краснодара-2" в Новороссийске. Главный тренер хозяев поля Хазрет Дышеков, исходя из силы соперника, решил сыграть с одним нападающим на острие, насытив середину поля.

В первые минуты краснодарцы создали два момента для взятия ворот Максима Швагирева, но были неточны в завершении. "Черноморец" тоже не остался в долгу, но начеку был вратарь "Краснодара-2" Денис Адамов. На поле шла мужская борьба, но на 25-ой минуте произошло событие, несомненно, повлиявшее на ход матча. Артур Миносян столкнулся в воздухе с игроком "Краснодара-2" и рухнул на газон, как подкошенный. В течение пяти минут полузащитнику "Черноморца" оказывали помощь врачи новороссийской команды, "Краснодара-2" и скорой помощи. В итоге Артура Миносяна увезли на карете скорой помощи, а "Черноморец" некоторое время не мог прийти в себя. Лишь в концовке первого тайма хозяева прижали гостей к их воротам и были вознаграждены за настойчивость. Кирилл Кочубей исполнил передачу с фланга в штрафную, а Артур Григорян высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку ворот краснодарцев, 1:0. После перерыва у "Черноморца" вместо Артура Григоряна на поле вышел Альберт Прус и сразу стал терзать оборонительные порядки соперника. Нападающий мог забить гол после сольного прохода, но далеко отпустил мяч в последний момент.

Игра уже шла к своему окончанию, когда "Краснодар-2" все-таки сравнял счет в матче. После серии рикошетов мяч оказался у Арутюна Григоряна, с ударом которого наш вратарь не справился, 1:1. Игроки "Черноморца" развели мяч с центра поля и тут же снова вышли вперед в счете. Владислав Фулга подал с левого фланга, а Альберт Прус головой переправил мяч в ворота Дениса Адамова, 2:1. Радости болельщиков не было предела.

В оставшиеся минуты, которых арбитр из Азова Андрей Зубов добавил целых пять, "Краснодар-2" атаковал в надежде отыграться во второй раз, а хозяева остро контратаковали, но голов больше забить никому не удалось. "Черноморец" победил в драматичном поединке и поднялся в турнирной таблице с девятого места на седьмое. После матча стало известно, что с Артуром Миносяном все в порядке, но несколько дней отдохнуть от футбола ему все-таки придется. Следующий матч "Черноморец" будет играть в гостях в среду, 11-го октября в поселке Рыздвяный со ставропольским "Динамо", а уже в воскресенье, 15-го октября наша команда ждет поддержки своих болельщиков на стадионе "Центральный" в матче с майкопской "Дружбой". Начало встречи в 16:00 часов.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск