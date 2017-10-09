Первый фестиваль воркаута прошел в Геленджике

/Спорт и туризм/

В нем приняли участие спортсмены из Новороссийска, Краснодара, Белореченска и, конечно же, Геленджика.

Любительский вид спорта – воркаут – появился не так давно, но стремительно завоевывает популярность среди молодежи. Он включает в себя выполнение различных упражнений с собственным весом на уличных спортплощадках.

В Геленджике первые воркаутеры появились несколько лет назад. В июне 2016 года при молодежном центре «Пульс» был образован клуб по месту жительства «Прорыв», который и объединил «уличных гимнастов». Сегодня геленджикская команда по воркауту GW-Team активно развивается, проводит мастер-классы и принимает активное участие в различных соревнованиях.

Способствует развитию этого молодежного движения в Геленджике и поддержка со стороны местной администрации: на сегодняшний день на курорте оборудовано порядка 15 площадок для занятий уличным фитнесом, а весной этого года по просьбе местных спортсменов была приобретена мобильная воркаут-площадка, благодаря которой проводить тренировки стало возможно в любом месте города и даже в помещении. Фестиваль воркуата в Геленджике проходит с целью еще большей популяризации этого вида спорта среди молодежи и привлечения их к здоровому образу жизни.

Базой для проведения мероприятия стала спортивная площадка по адресу: пер. Восточный, 42. В первый день фестиваля там состоялись показательные выступления краснодарской команды FSCTeam и геленджичан, после чего лидер воркаут-движения в Краснодаре Алексей Кобяков провел семинар, мастер-класс и открытую тренировку. Также спортсмены поднялись на вершину Маркотхского хребта, а вечером для них был организован просмотр видеороликов на тему развития воркаута с дальнейшим их обсуждением.

Второй день фестиваля его участники начали с пробежки по набережной курорта, после чего на спортивной площадке по адресу: пер. Восточный, 42, прошли соревнования по воркауту. Сильнейших спортсменов определяли в двух дисциплинах: силовое троеборье и фристайл.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик