Впервые в Новороссийске (Абрау-Дюрсо) прошла всероссийская парусная регата Abrau Sailing Cup

/Спорт и туризм/

Мероприятие длилось с 6 по 8 октября, в нем приняли участие около 100 спортсменов из 12 городов России.

В течение трех дней зрители болели за спортсменов и сами получали первые навыки яхтсменов – инструкторы парусного клуба проводили для всех желающих мастер-классы. Они учили вязать морские узлы, управлять швертботами. Управлять судном в эти дни можно было не только на воде. Виртуальные водные гонки также были организованы для гостей регаты. Парусной тематике были посвящены и другие активности – например, школьники Новороссийска рисовали с натуры проходящие на озере Абрау гонки. Соревнования носили благотворительный характер – часть средств, собранная от стартового сбора участников мероприятия, будет направлена на операцию пятилетнего Вадима Бойко из города Белореченска, подопечного благотворительного фонда «Край добра».

На открытии значимых для Краснодарского края спортивных соревнований присутствовалиначальник отдела развития активных видов туризма министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Георгий Груша, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо», депутат регионального ЗСК Юлия Пархоменко, начальник отдела по курортам и туризму Новороссийска Максим Селиверстов, начальник управления по физической культуре и спорту Новороссийска Сергей Костенко, генеральный директор ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» Наталья Цолина, а также Константин Муругов, член Совета по морской деятельности Краснодарского края. Главным судьей регаты стал Александр Белозерец - судья всероссийской категории. Мероприятие проходило на озере Абрау.

- Поздравляю всех тех, кто сделал сюда длинную дорогу, - обратилась к спортсменам Юлия Пархоменко, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо», - видя вас я понимаю, что парус – это не просто увлечение, это жизнь. Я всегда удивлялась людям, которые за 1000 километров готовы ездить в разные города России и страны ради того, чтобы принять участие в каких-либо соревнованиях. Для меня вы особые люди, которые имеют нечто больше, чем среднестатистический человек – желание мечтать под парусом, нестись по ветру и радоваться погоде.



Спортсмены соревновались на швертботах класса «Оптимист» и «Луч». Лидерам трехдневной регаты стали Москва, Санкт-Петербург, Геленджик, Абрау-Дюрсо. В общем итоге места распределились следующим образом:

Класс «Грандмастер»:

Полтанов Андрей Владимирович, Москва – 1 место

Вельков Александр Владимирович, Москва – 2 место

Галло Александр Валерьевич, Санкт-Петербург – 3 место

Класс «Мастер»:

Слободов Глеб Евгеньевич, Абрау-Дюрсо – 1 место

Кашаев Михаил Вячеславович, Москва – 2 место

Хафизов Илья Юрьевич, Геленджик – 3 место

Класс «Юниор»:

Загоруйко Иван Андреевич, Москва – 1 место

Полтанов Тимофей Андреевич, Москва – 2 место

Галло Виталий Александрович, Санкт-Петербург – 3 место

Призеры парусной регаты получили подарки от спонсоров, в том числе картины с парусниками и живописными пейзажами Абрау-Дюрсо, написанные учениками Детской художественной школы имени С. Д. Эрьзя во время гонок. В конце соревнований все участники разделили между собой большой торт.

Планируется, что регата станет традиционным мероприятием для Абрау-Дюрсо.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''