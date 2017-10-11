"Черноморец" обыграл в гостях с крупным счетом ставропольское "Динамо"

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После трех подряд домашних матчей, в которых "Черноморец" одержал три победы, бело-синим предстоял выезд в поселок Рыздвяный. На здешнем стадионе «Факел» принимает своих соперников ставропольское "Динамо". Один из старейших клубов России прочно осел в нижней части турнирной таблицы, хотя состав по именам динамовцы собрали вполне приличный. Новороссийская команда отправилась в соседний край без Артура Миносяна и Артура Григоряна, но их отсутствие не помешало "Черноморцу" добиться крупной победы.

Кстати, в этом сезоне новороссийцы еще ни разу не выигрывали в выездных матчах. Бело-синие несколько раз могли отличиться в первой половине первого тайма, но забили лишь в концовке. На 39-ой минуте Станислав Резников вырезал с правого фланга точнейший пас на Николая Бояринцева и форвард записал на свой счет четвертый гол в сезоне. Прошло пять минут и гости убежали в контратаку после подачи углового хозяевами. Никита Чалый прострелил вдоль ворот, а Максим Петрук забил первый гол за "Черноморец" в своей карьере. На перерыв новороссийцы отправились с перевесом в два мяча. Во втором тайме бело-синие имели много шансов, чтобы увеличить счет в матче, но забили лишь в добавленные к основному времени игры минуты. Владислав Фулга нашел передачей на линии штрафной Евгения Касьянова, и нападающий пробил точно в угол ворот Дмитрия Вяльчинова, поставив жирный восклицательный знак в матче. Крупная победа "Черноморца" стала второй в сезоне, а набранные три очка позволили нашей команде взобраться на четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий матч "Черноморец" проведет уже в ближайшее воскресенье, 15-го октября и примет на своем поле майкопскую "Дружбу". Начало встречи в 16:00.