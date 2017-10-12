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Геленджичане успешно выступили на краевом фестивале «Экстрим-стихия»

Фестиваль проводится ежегодно с целью популяризации активных и экстремальных видов спорта. В этом году в нем приняли участие более 100 любителей туризма из различных районов края. Геленджик представляла команда туристического клуба «Юнона», действующего при молодежном центре «Пульс».

В ходе фестиваля участникам предстояло проявить себя в соревнованиях по спортивному и комбинированному  туризму, соревнованиях по поисково-спасательным работам, а также в  спортивном ориентировании.   Жили любители экстрима в палатках, еду готовили на костре.

По итогам прохождения всех конкурсных испытаний геленджичане приехали домой с полным комплектом наград. Команда города-курорта заняла        I место в конкурсе поисково-спасательных работ, III место в комбинированном туризме, а в личном зачете Владимир Туракулов выиграл серебро по спортивному ориентированию.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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