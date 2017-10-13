Завершились Всероссийские военно-спортивной игры «Казачий сполох»

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Подошел к закрытию Всероссийский этап Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи и Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»

4 октября 2017 года в Анапе стартовал Всероссийский этап Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи и Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».

В соревнованиях приняли участие более 250 кадет из 10 войсковых казачьих обществ России. Всероссийская Спартакиада и «Казачий сполох» проходят в два этапа - регионально-войсковой и всероссийский. Детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» в городе Анапе собрал победителей первого этапа, показавших лучшую подготовку в каждом из одиннадцати реестровых казачьих войск.

15 октября в 15.00 на площади «Главная» ВДЦ «Смена» состоится торжественная церемония закрытия казачьих игр.

Программа мероприятия состояла из 16 состязаний спортивной и интеллектуальной направленности, в числе которых соревнования по верховой езде, пулевой стрельбе, строевой и огневой подготовке, подтягиванию на перекладине, гиревому спорту, перетягиванию каната, а также преодоление казачьей полосы препятствий. В интеллектуальный блок включены конкурсы на лучший видеоролик, стенгазету, викторина на знание истории казачества, конкурс эссе.

Источник: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)