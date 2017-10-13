На курорте «Имеретинский» пройдут всероссийские тренировочные сборы по детскому парусному спорту

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Курортный район «Имеретинский» сообщает о проведении всероссийских тренировочных сборов по детскому парусному спорту, которые пройдут в порту «Имеретинский» с 28 октября по 6 ноября 2017 года. В мероприятии примут участие 30 воспитанников детских парусных школ из разных городов России.

С 28 октября по 6 ноября порт «Имеретинский» станет площадкой для проведения всероссийских тренировочных сборов по детскому парусному спорту «Встреча в «Имеретинском». В сборах примут участие 30 юных спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет, которые приедут в Сочи со всей России, а также из Армении. Среди них – воспитанники парусной школы Sail in Sochi, расположенной на курорте «Имеретинский», а также специализированных ДЮСШ Москвы и других городов. В числе участников – 10 новичков, которые во время сборов сделают свои первые шаги в парусном спорте под руководством опытных тренеров.

В течение нескольких дней ребят ждут теоретические и практические занятия по управлению парусной яхтой, которые пройдут в акватории порта «Имеретинский». После этого с 3 по 5 ноября юные яхтсмены примут участие в итоговой регате, в ходе которой смогут продемонстрировать полученные во время сборов навыки.