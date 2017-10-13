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Госавтоинспекторы Новороссийска вышли на татами

В спортивном клубе «Патриот», где занимаются сотни мальчишек и девчонок, в этот день было необычайно тихо. Сотрудники Отдела ГИБДД на время стали тренерами будущих спортсменов. Но преподали полицейские не урок спорта, а урок безопасности дорожного движения.

Стражи порядка объяснили детям, что дорога – это не место для игр, а переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Для лучшего запоминания столь важная информация была показана в виде ярких постеров, ребусов и загадок. Особое внимание полицейские уделили использованию детских удерживающих устройств, а также светоотражающих элементов, которые помогают водителям транспортных средств распознать юных пешеходов в условиях плохой видимости.

На память о встрече госавтоинспекторов с юными спортсменами, руководством клуба и тренерами мирового уровня были сделаны фотографии с агитплакатами, призывающими водителей соблюдать правила дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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