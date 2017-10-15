"Черноморец" разгромил "Дружбу" 5:0

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Пятая подряд победа у "Черноморца" получилась на загляденье. Новороссийская команда принимал на своем поле майкопскую "Дружбу" и уже на 6-ой минуте открыла счет в матче. Отличился Кирилл Кочубей, красивым ударом уложивший мяч точно в "девятку" ворот Вячеслава Марикоды. Голкипер "Дружбы" вообще попал под раздачу в Новороссийске. Четыре пропущенных гола могут испортить настроение любому вратарю.

Второй гол на 13-ой минуте забил Никита Чалый, пробивший несильно, но точно низом. После второго гола новороссийцы принялись транжирить момент за моментом и лишь на 33-ей минуте сделали счет крупным. Артур Григорян замкнул быструю атаку в исполнении партнеров. Не прошло и четырех минут, как отличился главный заводила атак "Черноморца" Альберт Прус. Нападающий убежал от защитника "Дружбы" и на сей раз футбольный "буллит" реализовал. После перерыва Вячеслав Марикода уступил свое место второму вратарю "Дружбы" Максиму Васильеву. Казалось, что и во втором тайме голевая феерия продолжится, но забить новороссийцы смогли лишь однажды. Болельщики гнали своих любимцев вперед, фанаты и военные устроили перекличку, а игроки "Черноморца", тем временем, упускали возможности для взятия ворот. Пятый гол состоялся лишь на 73-ей минуте и отличился молодой воспитанник ДЮСШ "Черноморец" Никита Панамарев, пославший мяч в верхний угол ворот Максима Васильева. Через четыре минуты на поле появился еще один молодой новороссиец Рафаил Мирзаханян, который еще совсем недавно играл за дубль. Болельщики провожали футболистов "Черноморца" громкими аплодисментами. Крупная победа над "Дружбой" значительно улучшила разницу мячей "Черноморца". Команда на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице, а в следующем туре 21-го октября встретится в селе Песчанокопском с местной "Чайкой", которая имеет в своем активе столько же очков, сколько и наша команда. Начало встречи в 17 часов.

Источник: ФК "Черноморец"