ЗАДЕРЖАНЫ ЛЮДИ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕ ПИРОТЕХНИКУ НА МАТЧАХ С «ЗЕНИТОМ» И ЦСКА

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В настоящее время заведенные на них дела переданы в суд.

Благодаря системе видеонаблюдения стадиона ФК «Краснодар», на домашних матчах нашей команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд. Этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ.

Источник: https://www.fckrasnodar.ru/club/news/object/?object_id=130205