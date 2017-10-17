Команда «Повелитель Паруса – Азия» - победитель Национальной парусной Лиги 2017

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С 13 по 15 октября в Сочи проходил заключительный этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Крупнейший парусный проект страны состоял из восьми регат. Этапы прошли в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Генеральный партнер проекта - Объединенная судостроительная корпорация.

На старт решающей регаты сезона вышли 24 команды: «Повелитель паруса – АЗИЯ» (рулевой Сергей Мусихин), «Повелитель паруса – ЕВРОПА» (Вячеслав Ермоленко), «Конаково Ривер Клаб» (Марк Каганский), NAVIGATOR Sailing Team (Игорь Рытов), Rocknrolla Sailing Team (Алиса Кирилюк), «ПИРогово» (Юрий Морозов), ArtTube RUS7–2 (Валерия Коваленко), Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга» (Анна Басалкина), Leviathan (Вадим Яхинсон), DC Team (Денис Череватенко), X-Fit (Владимир Силкин), NAVIGATOR NEXT (Ирина Сорокина), «Регион-23» (Евгений Никифоров), ОСК (Дмитрий Шарубин), M1_Cloud (Алексей Данильянц), «Парма – Лукоморье» (Виталий Тараканов), «Восток-Запад» (Евгений Анишев), «ФПС Сочи – Юг Спорт» (Олег Кузьмин), «КОМАТЕК» (Юрий Крюченков), «СпортЦех» (Андрей Николаев) и RUS7 (Анатолий Арнаутов), ЦСКА (Дарья Иванова), SKOLKOVO Sailing Team (Андрей Давидюк) и команда Императорского яхт-клуба (Сергей Пешков).

За три дня были проведены 32 гонки: восемь команд приняли 10 стартов, шестнадцать – 11-ть. Для команд, проведших 10 гонок, высчитывался средний балл за гонку, далее эта цифра умножалась на 11-ть, а для команд, проведших 11 гонок, просто складывались занятые места. Затем эти очки умножались на два – таково правило Гранд-финала.

В итоге победительницей «большого финала» сезона-2017 стала ArtTube RUS7-2 Валерии Коваленко, Александра Божко, Игоря Лисовенко и Егора Игнатенко. Команда провела итоговую регату сезона фантастически – лишь один раз в 10 гонках Коваленко финишировала вне призовой тройки. ArtTube возглавила регату после первого дня и далее не дала малейшего повода усомниться в своем лидерстве.

Второе место на Гранд-финале заняла команда Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной, третье – NAVIGATOR Sailing Team Игоря Рытова.

Победу в общем зачете Высшего дивизиона Лиги одержала команда «Повелитель паруса – Азия» Сергея Мусихина. Бронза сезона, кстати, также у представителей екатеринбургского яхт-клуба «Таватуй» «Повелитель паруса – Европа» Евгения Неугодникова, которые были чемпионами в 2016 году. Navigator Sailing Team была лучшей командой проекта образца 2015 года, а в этом году заканчивает Лигу на второй строчке турнирной таблицы.

Помимо насыщенной спортивной составляющей, Гранд-финал Лиги стал особенным событием не только для яхтсменов. В рамках регаты была проведена гостевая гонка, участниками которой стали гости и волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи.

Традиционно, в субботу был осуществлен запуск шаров в честь 350-летия российского государственного судостроения и 10-летия Объединенной судостроительной корпорации.

Парусный марафон в Сочи продолжается чемпионатом России в олимпийских классах яхт, а также Гранд-финалом Премьер дивизиона Национальной парусной Лиги.

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта