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ФИФА не будет увеличивать количество билетов 4-й категории на ЧМ-2018

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что количество удешевленных билетов четвертой категории на ЧМ-2018 не будет увеличиваться.

«Число остается прежним, как и цена – от 1250 рублей для матчей группового этапа. Вчера у нас была встреча, посвященная категоризации, все обязательства должны быть соблюдены.

Они касаются 350 тысяч билетов четвертой категории только для россиян. Это больше десяти процентов от всех билетов», – сказала Самура.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение постараться увеличить количество билетов четвертой категории, которые могут приобрести только граждане России.

Источник: https://www.sports.ru/football/1056688613.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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