Аркадий Дворкович: «Сборная России находится в стадии роста»

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что рассчитывает на прогресс сборной России.

«Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к чемпионату мира, а не раньше.

«Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне», – сказал Дворкович.

Источник: https://www.sports.ru/football/1056709522.html?ext=subscribe