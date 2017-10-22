Даниил Квят: «Очень доволен квалификацией, инженеры поработали фантастическим образом»

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Пилот «Торо Россо» подвел итоги квалификации к Гран-при США.

«Я очень доволен сегодняшней квалификацией. Мы отлично поработали с учетом ограниченного количества информации для настройки болида, поскольку мы потеряли много времени сегодня утром. Думаю, на моем последнем квалификационном круге мы выжали максимум из болида и можем быть довольны – инженеры поработали фантастическим образом!

Я отлично чувствую себя за рулем болида и завтра мы постараемся превратить 12 место в квалификации в заработанные очки. В гонке случиться может все что угодно, так что нам нужно сохранять спокойствие, следить за шинами, выполнить стратегию на гонку и выложиться на полную», – цитирует Квята пресс-служба .

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1056742028.html?ext=subscribe