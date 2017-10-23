"Черноморец" уступил в гостях "Чайке"

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Пять побед подряд в предыдущих матчах вселяли надежду в души болельщиков "Черноморца" на продолжение серии и в селе Песчанокопском в 15-ом туре "Фонбет - Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона". У "Черноморца" в заявку вернулся Артур Миносян, "Чайка" тоже предстала в самом боевом составе.

Песчанокопцы, выступающие в первенствах России уже второй сезон, всегда славились своей обороной. Вот и в нынешнем сезоне "Чайка" делит второе место с ФК "Армавиром" по количеству пропущенных мячей. Забить гол в ворота хозяев на стадионе имени И.П. Чайка мало кому удается. "Черноморец" в футбольный вечер 15-го октября сделать это не сумел, а в свои ворота две контратаки пропустил. Правда, еще при счете 0:0 Альберт Прус упустил возможность вывести вперед в счете свою команду, пробив выше ворот из выгодной позиции. А на 23-ей минуте хозяева отобрали мяч на своей половине поля у Никиты Чалого и быстро отпасовали его вперед Владиславу Руденко. Нападающий "Чайки" просочился сквозь защиту "Черноморца", как нож сквозь масло и отправил мяч в ворота Максима Швагирева. После забитого гола игра продолжилась в том же ключе. "Черноморец" владел мячом, искал пути к воротам хозяев поля, а песчанокопцы контратаковали при любом удобном случае. Когда первый тайм уже подходил к концу, очередная разящая контратака "Чайки" застала врасплох оборону гостей. Владислав Руденко на сей раз решился на удар из-за пределов штрафной и записал на свой счет второй гол в матче. Во втором тайме "Черноморец" пытался уйти от поражения, но хозяева поля умело оборонялись. Когда же не справлялась оборона "Чайки", песчанокопцев спасал вратарь. Дмитрий Цицилин дважды выручал свою команду после ударов Николая Бояринцева и Альберта Пруса. Проиграв "Чайке", "Черноморец" уступил песчанокопцам четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий матч наша команда сыграет дома 28-го октября с пятигорским "Машуком-КМВ". Начало встречи в 16:00.