Итоги состязаний по боевым искусствам Кубанского казачьего войска в 2017 году

/Спорт и туризм/

У казаков бытует такое мнение: «Национальные боевые искусства – это духовный и культурный стержень любого народа. Сломай его или подмени – и нет народа. Останется только бесхребетное население».

На протяжении многих тысячелетий у различных народов, в силу их этнической уникальности, зарождались и оттачивались свои виды боевых искусств, основанные на традиционных укладах жизни, на особенностях строения тела и психики, специфической физической подготовке и, конечно же, на духовных началах.

Именно кровь и Дух позволяют расширить границы знаний, и увеличивает потенциал человека. Поэтому у казаков сила духа, которая воспитывалась с ранних лет у мальчиков будущих воинов, была основой их физического самосовершенствования. В единоборствах отрабатывались такие физические и духовные качества будущего казака как сила, быстрота, выносливость, ловкость, смелость, решительность, мужество, настойчивость и, конечно же, крепость Духа.

Живя постоянно в экстремальных условиях, казаки создали уникальную систему выживания, целительства, ведения домашнего хозяйства, воспитания молодежи, копного права (в мире есть только римское право и копное - вечевое право) уникальную культуру и т.д. Целый особенный уклад жизни. И цементирует этот уклад казачье боевое искусство. Это не спорт и не хобби. Это сама жизнь. Всю жизнь в седле, всю жизнь на острие.

Соревнования проходили с большим азартом. Казаки-зрители активно поддерживали казаков - участников, в том числе и из других команд. Выходили рубить как опытные казаки со своими клинк ами, так и совсем юные, шашку которым предоставляли наши инструкторы. В Майкопском казачьем отделе юный казак вышел впервые рубить и обошел многих опытных казаков. Несколько раз подряд разрубил три рядом стоящих мишени! В Лабинском отделе казак так искусно срубил конус, что его верхняя часть подлетела высоко вверх и приземлилась точно на оставшуюся стоять часть! В Ейском отделе победил прошлогодний чемпион. Он уверенно шинковал три конуса сразу. Всем выступающим во время состязаний поддержка от казаков была очень яркой. Болели за своих. Болели за соседей. Радовались, восторгались и сопереживали все вместе. Зрелищный, азартный, боевой и национальный вид спорта!

Впервые проводили турниры по фланкировке казачьей шашкой в казачьих отделах и округе ККВ. Этому предшествовала многолетняя работа на ежегодных военно-полевых сборах – проводили занятия по владению шашкой среди кубанских казаков, и большой труд не пропал даром. Взошли всходы. Казаки из разных отделов красиво и уверенно владеют длинноклинковым оружием как одной, так и двумя шашками сразу.

В этом году при проведении состязаний по фланкировке было видно, что казаки любят работать с шашкой. Зов крови не заглушить. Турниры, проводимые в отделах превращались в праздники казачьих боевых искусств. Казаки под забористую казачью музыку выходили в круг и дарили братьям свое мастерство владения шашкой. Древнее искусство служить роду и защищать народ. Сердце радовалось, глядя на казаков, которые не спеша разгонялись с клинками и затем вихрем кружились по площадке в схватке с вероятным противником. Удары секущие, рубящие, колющие, бьющие, с использованием рук и ног, работа в нижней плоскости, рубили врага в перекате, с колена и в крутке и затем переходили в казачий боевой пляс, что сразу вызывало ещё большую бурю восторга у зрителей. Старинный способ войти в раж и раззадорить противника. Правила были просты - два казака от каждого РКО, первый минуту работает с одной шашкой, затем второй также минуту работает сразу с двумя клинками. Баллы начислялись за арсенал боевых движений, круги, восьмерки, рубящие и секущие удары, уколы, перехваты и подбросы. Особо оценивали тех, кто двигался на большой скорости, хорошо маневрировал, использовал элементы боевой акробатики, ударной техники руками и ногами.

Проведение турниров в отделах и округе получило большую поддержку среди казаков и атаманов. Уровень мастерства казаков за прошедший год значительно повысился. По сравнению с прошлым 2016 годом, в этом году в Лабинском и Таманском отделах, результативность увеличилась в два раза! Слава Богу, что подобные чемпионаты становятся новой доброй традицией современного кубанского казачества. В дальнейшем, условия проведения чемпионата и соответственно турниров будут усложняться. Будет ещё лучше!

Источник: Российский героический календарь