Родина депутата принимала открытую спартакиаду

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В минувшие выходные в городе Славянске-на-Кубани на территории спортивного комплекса «Лидер» состоялся 6 этап Спартакиады «Параолипмпийские кольца», почетным гостем которой стал депутат Государственной Думы, член фракции Партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. Кстати, именно он стал инициатором проведения соревнований в своем избирательном округе.

Соревнования проходили по настольному теннису, среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняло участие более 120 участников из 12 муниципалитетов Краснодарского края (Новороссийска, Анапы, Геленджика, Краснодара, Горячего ключа, Славянского, Гулькевичского, Тбилисского, Староминского, Северского, Крымского и Туапсинского районов).

Примечательным стало то, что на данном этапе спартакиады установлен новый рекорд по количеству принявших участие спортсменов, городов и муниципалитетов.

Спортивный праздник прошел по инициативе Общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» и Совета молодых депутатов города Новороссийска.

Всех победителей и призеров соревнований награждал лично депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. Он отметил высокий уровень проведения Спартакиады, поблагодарил администрацию Славянского района.

В ноябре в Новороссийске пройдет фестиваль творчества, по окончанию которого всех участников ждет гала-концерт с подведением итогов и награждением по различным номинациям.

Также все города получат план проведения спартакиады, которая будет включена в официальный Краевой спортивный календарь 2018 год.