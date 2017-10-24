Владислав Фулга - 50 матчей за "Черноморец"!

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Воспитанник ДЮСШ "Черноморец". Первый тренер Геннадий Ашихмин. Первый матч за нашу команду полузащитник сыграл в 19-летнем возрасте 5-го июня 2014-го года. Это была игра 34-го тура первенства России в Новороссийске с "Краснодаром-2", который "Черноморец" выиграл со счетом 4:0. Владислав вышел на замену на 90-ой минуте.

В следующем сезоне 2014/15-го годов полузащитник сыграл два матча в первенстве России и один Кубке России. В сезоне 2015/16-го годов на счету Владислава Фулги девять матчей и один гол. В прошлом сезоне хавбек сыграл 27 матчей в первенстве России, забил один гол и сделал пять голевых передач. Еще два матча сыграл в Кубке России 2016/17. В нынешнем сезоне Владислав Фулга принял участие в шести матчах первенства и в двух матчах Кубка России.

Поздравляем Владислава Фулгу с круглой цифрой, желаем не останавливаться на достигнутом, красивой игры, отсутствия травм и побольше голов и побед!!!