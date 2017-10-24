Дублеры "Черноморца" в упорной борьбе уступили "Космосу" в стыковых матчах

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Проигрывая после первого тайма более опытной команде станицы Динской со счетом 1:0, молодые новороссийцы сумели во втором тайме выйти вперед в счете, благодаря двум голам Данила Иорина. Однако, тут же "Черноморец-Д" получил в свои ворота неоднозначный пенальти и счет сравнялся, 2:2.

Этот результат выводил "Черноморец-Д" в следующий этап, но уже в добавленное время новороссийцы пропустили третий гол и выбыли из розыгрыша Кубка Губернатора сезона 2017-го года. По сравнению с предыдущим сезоном, когда "Черноморец-Д" занял только седьмое место в группе, выход в стыковые матчи в этом сезоне и упорная борьба в них, несомненно является хорошим достижением для молодой новороссийской команды.

* "Космос" (Динской район) - "Черноморец-Дубль" (Новороссийск) 3:2 (1:0)

Голы: Шкуратов, 3, Хатит, 68 (с пенальти), Хагун, 90+3 - Иорин, 55, 65

"Космос": Каллистов, Трощенков, Тумаков, Коваленко, Скляр, Вершинин (Комаров, 80), Устинов, Денисов (Грабко, 60), Порхачев, Шкуратов (Хагун, 81), Хатит

"Черноморец-Д": Зыков, Щербак, Мальковский, И. Кириленко, Кулалаев, В. Кириленко, Ахмеджанов, Неклюдов, Иорин (Ливенцов, 90), Алоев (Давтян, 76), Касьянов

Предупреждения: Ахмеджанов (20), Кулалаев (59), И. Кириленко (63)

Судьи: Виталий Дорошенко-старший (Ейск), Максим Овчаров, Артем Миронов (оба - Краснодар)

22.10.2017, станица Динская, стадион "ЛСК-2", +13 градусов, 100 зрителей