Владимир Синяговский наградил победителей 6-го этапа Спартакиады «Паралипмпийские кольца» по настольному теннису

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В Славянске-на-Кубани завершился 6 этап Спартакиады «Паралипмпийские кольца» по настольному теннису, среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования прошли традиционно при поддержке Совета молодых депутатов города Новороссийска. Было организовано два автобуса для перевозки спортсменов из города-героя Новороссийска и предоставлены награды для всех призеров соревнований.

С приветственным словом выступил депутат Государственной Думы РФ Владимир Ильич Синяговский, после чего совместно с председателем Совета молодых депутатов Климовым Максимом Юрьевичем наградил победителей и призеров.

В соревнованиях приняло участие более 120 участников из 12 муниципалитетов Краснодарского края (Новороссийска, Анапы, Геленджика, Краснодара, Горячего ключа, Славянского, Гулькевичского, Тбилисского, Староминского, Северского, Крымского и Туапсинского районов).