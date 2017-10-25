Представительницы Краснодарского края выступят на ЧМ по керлингу

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Отборочный тур за право представлять Россию на чемпионате мира проходил в швейцарском Кюснахте.

За путевки на первенство планеты боролись команды во главе со скипами Ольгой Жарковой и Викторией Моисеевой.

– Ольга Жаркова, а также три игрока из команды Моисеевой – Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова являются спортсменами Сочинского краевого центра спортподготовки по зимним видам спорта, – отметили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

По регламенту турнира команды сыграли до четырех побед. Противостояние завершилось со счетом 4:2 в пользу скипа Моисеевой. Таким образом, в составе российской сборной на ЧМ выступят три представительницы Кубани – Арсенькина, Гузиева и Портунова.

Чемпионат мира по керлингу пройдет в Канаде в марте 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края