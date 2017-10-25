Геленджикский «Спартак» одержал важную победу в Чемпионате Краснодарского края по футболу

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Игра с командой «Афипс-2» из поселка Афипский на стадионе в селе Дивноморское завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В матче предпоследнего 25-го тура Чемпионата края по футболу отличился геленджичанин Георгий Дмитриев. Он дважды точно поразил ворота «Афипса – 2». Соперники же смогли реализовать голевой момент лишь однажды: мяч в ворота спартаковцев забил Давид Бидловский.

Таким образом, выиграв предпоследнюю игру проходящего Чемпионата, геленджикский «Спартак» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. От второго места геленджичан отделяют 2 очка.

Судьба медалей Чемпионата Краснодарского края по футболу решится в последнем 26-м туре, в рамках которого геленджикский «Спартак» 28 октября на выезде в Курганинске сыграет с командой «Омега» из города Курганинска.

На эту игру для геленджикских болельщиков будет организован бесплатный трансфер. Отправка автобуса состоится в 8.00 от здания городской стоматологии. Начало игры в 14.00.

Приглашаем поддержать команду в заключительной игре Чемпионата края!

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик