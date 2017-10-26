Один из лучших гидов России работает в Новороссийске (Абрау-Дюрсо)

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Призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» стала Вероника Шеховцова – специалист Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо».

Соревнование проходило в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.

Региональные этапы Всероссийского конкурса в 2017 году проведены на более чем 50 территориях страны, заявки на участие в них подали свыше 350 специалистов. Максимальное число участников – от Краснодарского края, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан, Оренбургской, Липецкой и Свердловской областей.

На Кубани региональный этап прошел в рамках краевого конкурса «Курортный Олимп-2017», который организует министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края.

По его итогам на Всероссийский конкурс отправились четыре специалиста индустрии гостеприимства – победители номинаций «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». На всероссийском этапе Вероника Шеховцова заняла третье место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)».

В министерстве курортов края отметили, что всего на участие в краевом конкурсе «Курортный Олимп-2017» подали заявки порядка 130 предприятий санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. В этом году разыграно 13 номинаций. Лауреатами и призерами конкурса стали 13 специалистов и 23 предприятия отрасли.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края