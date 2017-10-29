"Черноморец" (Новороссийск) обыграл "Машук-КМВ" (Пятигорск)

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28 октября на центральном стадионе Новороссийска состоялся матч 16 тура Фонбет Первенство России. "Черноморец" (Новороссийск) принимал "Машук-КМВ" (Пятигорск).

Первыми забили гости. На 29 минуте Шевченко выводит гостей вперед. Через 3 минуты "Черноморец" получает шанс сравнять счет. Но вратарь гостей отбивает 11 метровый. Сразу после перерыва хозяева сравнивают счет, а за 3 минуты до финального свистка ставят победную точку. 2-1.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) 2:1 (0:1)

Голы: Шевченко (Джатиев), 29 - 0:1, Кочубей, 47 - 1:1, Юдин (Кочубей), 87 - 2:1

Нереализованный пенальти: Джатиев, 32 (вратарь)

"Черноморец": Швагирев, Ридель (Фулга, 83), Юдин, Кузнецов, Резников, Бакай (Панамарев, 46), Петрук (Кочубей, 46), Миносян (Халваши, 90), Чалый, Бояринцев (Григорян, 76), Прус

"Машук-КМВ": Зайцев, Мулляр, Решетняк, Демидов, Фролов, Парсаданян, Гыстаров (Федосеев, 69), Хугаев, А. Карибов (Ваниев, 76), Джатиев (Кабулов, 82), Шевченко

Предупреждения: Гыстаров (65), Федосеев (78)

Судьи: Рафаэль Шафеев (Волгоград), Вячеслав Охрименко, Игорь Холин (оба - Майкоп)