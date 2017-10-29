Северский район принял эстафету Всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи!»

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Спортивный праздник состоялся сегодня на стадионе «Олимп».

Участников мероприятия приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, глава Северского района Адам Джарим.

– Северский район является одним из ведущих муниципалитетов по развитию спорта в крае. Надеюсь, что за время проведения акции, каждый житель узнает много интересного о готовящемся чемпионате мира по футболу, – отметил Вячеслав Никитин.

От Горячего Ключа флаг акции и памятный футбольный мяч принял Адам Джарим.

– Сегодня мы, как и все районы края, с гордостью встречаем символ предстоящего мирового события. Уверен, акция зажжет в каждом участнике желание заниматься физической культурой и спортом, – подчеркнул глава муниципалитета.

Он также отметил, что в Северском районе работает пять спортивных школ, в которых занимается более четырех тысяч детей, развивается 29 видов спорта, а в поселениях муниципалитета действуют 33 спортивных клуба. Все это позволяет спортсменам достойно представлять район на соревнованиях различного уровня.

Флаг акции торжественно пронес чемпион Европы по футболу среди университетских команд, игрок футбольного клуба «Афипс» Сергей Бабенко.

В рамках передачи флага состоялся парад делегаций спортивных организаций муниципалитета. Завершился праздник соревнованиями по футболу среди детских команд спортивных школ Северского района.

Напомним, акция, стартовавшая в апреле 2016 года в Ейском районе, поочередно охватывает все муниципальные образования Кубани. Северский район стал 33-й территорией, принимающей это масштабное событие. За два года акция пройдет во всех 44 муниципалитетах края. Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края