В России создали мороженое для спортсменов

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Бренд «33 пингвина» — это российский производитель натурального премиум-мороженого и десертов, который номинирован на победу в номинации «АГРО» Национальной Премии в области импортозамещения «Приоритет». В ассортимент компании входит более 70 сортов мороженого.

Изначальная задача томской компании «33 пингвина» была сформулирована как «повышение культуры потребления мороженого и десертов в России». Этой задачи компания, сосредоточив свое производство в сердце Сибири, смогла достичь за 13 лет. Обеспечив российский рынок мороженым премиум-класса, изготовленным по большей части на основе отечественных продуктов, томские предприниматели заняли место лидера этого рынка.

В 2016 году компания разработала оригинальную линейку мороженого ORGANICbar без сахара и с пониженной жирностью. Коллекция создана для тех, кто уделяет особое внимание своему питанию: занимается спортом, придерживается вегетарианского рациона или вынужден исключить некоторые продукты из своего меню по состоянию здоровья.

Кроме того, что линейка ORGANICbar не содержит сахара, каждый сорт имеет дополнительные полезные свойства.Так, в коллекции есть безлактозное мороженое: «Кедровый орех» производится на кедровом молочке, «Фундук» и «Пекан с пророщенной пшеницей» — на рисовом. «Клубника» готовится из нежного ягодного пюре и не содержит глютена. Уникальный сорт «Малина-Чиа» создан с добавлением продуктов Superfood — особых семян чиа, благотворно влияющих на здоровье. Мультипротеиновый сорт «Ваниль» и «Банан» с L-карнитином занимают достойное место в меню спортсменов.

Линейка ORGANICbar официально рекомендована Российской диабетической ассоциацией для людей, ведущих здоровый образ жизни, а также имеющих ограничение в питании в связи с сахарным диабетом.

Всего линейка без сахара насчитывает десять оригинальных вкусов, среди которых каждый сможет найти что-то по душе. ORGANICbar продолжает философию натуральности бренда «33 пингвина» и позволяет наслаждаться вкусом мороженого абсолютно всем людям, даже тем, кому раньше это было недоступно.

Компания из Томска надеется, что вкус и качество ее мороженого по достоинству, то есть главным призом, оценит и номинация «Приоритет-АГРО» в категории «Пищевая промышленность».

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/17531-V-Rossii-sozdali-morozhenoe-dlja-sportsmenov