Руководитель «Торо Россо»: «Квят – талантливый и быстрый гонщик, который добивается успехов, если все складывается как надо»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост назвал утрату доверия причиной прекращения сотрудничества гоночной программы «Ред Булл» с .

В нынешнем сезоне у Квята не раз возникали технические проблемы с машиной, однако, как отметил Тост, российский гонщик набрал лишь 5 очков в сезоне, в то время как напарник по команде, Карлос Сайнс-младший – 48.

«Этот сезон стал для Даниила очень неудачным. Часто возникали технические проблемы, на которые он никак не мог повлиять, но и сам он не раз ошибался. Обе стороны перестали друг другу доверять.

В такой ситуации лучше сказать «ОК» и прекратить сотрудничество, чтобы Даниил смог подыскать другую команду.

Мы почувствовали, что уровень необходимого доверия для успешной совместной работы снизился», – цитирует Тоста Autosport.

Тост признался, что откровенные высказывания Квята из-за непростых результатов и отсутствие ясного будущего повлияли на итоговое решение «Ред Булл»:

«Обе стороны ожидали большего, но этого не произошло, поэтому прекращение сотрудничества – лучший итог для всех сторон».

Впрочем, руководитель не отверг возвращение Квята в «Формулу-1» в будущем – как произошло с Брендоном Хартли, которого исключили из гоночной программы несколько лет назад, но в этом году вернули обратно.

«В автоспорте, и особенно в «Формуле-1» никогда нельзя говорить «никогда». Даниил – талантливый и быстрый гонщик, который добивается успехов, если все складывается как надо. Он доказал это в прошлом победой в серии GP3, а также подиумами в «Ред Булл» – он опытный гонщик.

Я убежден, что он очень быстрый пилот. Если все сложится, то он может многого добиться – в прошлом он это демонстрировал», – добавил Тост.