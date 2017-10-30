Волевая победа "Черноморца" Новороссийск

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"Черноморец" и "Машук-КМВ" связывают давние дружеские отношения. Команды двух городов встречались еще в союзные времена, и если тогда статистика была равной, то в российский период большой перевес на стороне нашей команды. Тем не менее, матчи с пятигорской командой всегда отличались упорством и интересным сюжетом.

Не стала исключением и отчетная встреча. Перед началом матча почетный гражданин Новороссийска Людмила Арсентьевна Косторнова от имени главы города Игоря Алексеевича Дяченко и городской Думы поздравила с юбилеем первого президента в истории "Черноморца", экс-мэра Новороссийска Валерия Георгиевича Прохоренко. Со свистком арбитра новороссийская команда обрушила на ворота соперника шквал атак, но забить не смогла.

Время шло, "Машук-КМВ" адаптировался на поле стадиона "Центральный" и на 29-ой минуте неожиданно открыл счет в матче. Экс-форвард "Черноморца" Анатолий Шевченко головой замкнул передачу со штрафного. Не прошло и двух минут, как гости убежали в контратаку и заработали пенальти. Стадион Новороссийска притих. К счастью для "Черноморца" вратарь команды Максим Швагирев угадал направление удара Доната Джатиева, отбил мяч и вернул свою команду в игру. Правда, забить ответный гол в первом тайме новороссийцам не удалось, зато уже на второй минуте второго тайма счет сравнялся. Автором гола стал Кирилл Кочубей, который вышел на поле после перерыва вместо Максима Петрука. "Черноморец" усилил давление на ворота "Машука-КМВ", стал создавать момент за моментом, но мяч в ворота больше не шел. Нападающие хозяев поля не могли использовать выходы один на один, защитники пятигорчан выносили мяч из пустых ворот, а голкипер гостей трудился в поте лица.

Время матча неумолимо подходило к концу, когда бело-синие заработали право на очередной угловой удар. Кирилл Кочубей навесил в штрафную "Машука-КМВ", где защитник Иван Юдин, выпрыгнув выше всех, головой переправил мяч в ворота Дмитрия Зайцева, 2:1. Новороссийские игроки устроили кучу-малу, празднуя гол, забитый на 87-ой минуте матча, а трибуны скандировали "Черноморец", "Черноморец".

Бело-синие одержали первую волевую победу в сезоне и вновь вернули себе четвертую строчку в турнирной таблице.

В следующую субботу, 4-го ноября "Черноморцу" предстоит еще один домашний матч. В гости в Новороссийск пожалует новокубанский "Биолог", который имеет в своем активе столько же очков, сколько и наша команда. Встреча начнется в 16:00 часов.