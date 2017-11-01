Лыжников Легкова и Белова пожизненно дисквалифицировали и лишили наград Сочи

/Спорт и туризм/

Комиссия международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом принял решение о пожизненной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, передаёт ТАСС.

Было решено также аннулировать их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Поясняется, что дисквалификация распространяется только на Олимпийские игры.

"Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда после слушаний в понедельник, 30 октября 2017 года, признала виновными двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова - в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, им запрещено принимать участие в будущих Олимпийских играх. Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта", - сообщил их адвокат Кристоф Вишеманн.

Причиной такого решения комиссии стали обнаруженные следы вскрытия пробирок с мочой российских лыжников.

Источник: https://ruposters.ru/news/01-11-2017/lizhnikov-legkova-belova-diskvalifitsirovali