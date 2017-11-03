В Геленджике стартовала парусная регата

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На курорте 3 ноября начались соревнования по парусному спорту, ранее состоялась торжественная церемония открытия.

Участников регаты поприветствовал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по парусному спорту, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Денис Грибанов. Соревноваться будут 400 яхтсменов из различных регионов в возрасте от 7 до 15 лет. Состязания по парусному спорту продлятся до 5 ноября, сообщили организаторы. Геленджикская регата закроет сезон парусного спорта в городе.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края