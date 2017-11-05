Время умного фитнеса: россияне выбирают активный образ жизни

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Согласно опросу GfK, число людей, которые для поддержания здоровья прибегают к физическим упражнениям, существенно возросло: если три года назад этот ответ выбрали лишь 40 % опрошенных, то в 2017 году — уже 60 %. Россияне стали более осознанно подходить к вопросу собственного здоровья, делая ставку не на количество тренировок, а на их качество. Поэтому все больше набирает популярность философия «умного фитнеса», которую разработали эксперты федеральной сети фитнес-клубов X-Fit в рамках концепции Smart Fitness.

В опросе GfK приняли участие 23 000 онлайн-респондентов в возрасте от 15 лет (в России — от 16 лет) из 17 стран. Вопрос, заданный участникам исследования, звучит так: «Чем из перечисленного вы регулярно занимаетесь с целью поддержания своего физического здоровья?». Результаты опроса показали, что вести активный образ жизни сегодня не только приятно и полезно, но и модно: в общем мировом рейтинге физкультура оказалась на третьем месте. Несмотря на высокие показатели, специалисты видят в этом ряд проблем. Из-за большой популярности и доступности самостоятельных тренировок занимающиеся допускают ошибки в технике упражнений, что приводит к проблемам с самочувствием. С целью помочь людям избежать проблем эксперты X-Fit разработали систему апробированных тренировочных методик Smart Fitness, которая позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту. Качественный фитнес по запатентованной системе делает тело не только красивым, но и здоровым за счет того, что приучает его двигаться анатомически верно. Опытные врачи и тренеры подбирают правильный режим питания и тренировок и помогают занимающимся обрести здоровье.

«С развитием различного рода технологий количество людей, которые только начинают посещать фитнес-клубы, сильно снизилось, — рассказывает директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Ирина Троска. — Но в то же время, за последние 10 лет резко увеличилось число посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (искривлением позвоночника, неправильной осанкой и т. п.), а также травмированных во время самостоятельных тренировок или под присмотром неквалифицированных специалистов. Сейчас люди начали больше задумываться, что восстановление здоровья — процесс небыстрый и профилактика гораздо лучше лечения. X-Fit обладает целой командой первоклассных экспертов, которые внедряют инновационные методики в работу с телом человека. После ряда исследований в 2013 году в нашей сети была создана и запатентована уникальная система методик Smart Fitness. Тренируясь по данным программам, человек заметно быстрее и эффективнее достигает результата, при этом сохраняя и укрепляя свое здоровье».

Наряду с ответами о важности физических нагрузок респонденты опроса давали иные варианты. Так, отдают предпочтение хорошему сну и правильному питанию 64 % против 65 %. Что касается России, то у нас самые популярные ответы — проводить больше времени с близкими и домашними питомцами (63 %); на втором месте — хороший сон (62 %), затем — здоровое питание (61 %).

X-Fit — крупнейшая федеральная сеть фитнес-клубов международного уровня в сегменте премиум- и бизнес-класса в России. Входит в тройку лидеров отечественной индустрии фитнес-услуг.

История X-Fit началась в 1991 году, когда в московском парке Лианозово был открыт один из первых в России частных теннисных клубов. Это был уникальный для своего времени проект, основанный на староанглийских традициях элитарного клубного отдыха. Теннисный клуб быстро стал популярным среди людей, ценящих атмосферу уюта и комфорта, понимающих пользу здорового образа жизни.

Спустя пять лет по соседству с теннисным клубом появилась первая фитнес-студия, ставшая базой для будущего полноценного, суперсовременного фитнес-клуба с бассейном X-Fit в Алтуфьево. Дальнейшее развитие сети было стремительным: в 2005 году под брендом X-Fit уже работало пять клубов, включая один региональный, а в 2010 году — 19 фитнес-центров в столице и крупнейших российских городах. Сегодня в федеральную сеть входит более 60 фитнес-клубов в Москве, Казани, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.

Компания работает на рынке под двумя брендами: клиенты могут выбрать полноформатные клубы X-Fit площадью более 2 500 м2 или клубы демократичного формата Fit-Studio. На данный момент свыше 350 тысяч человек являются членами фитнес-клубов X-Fit по всей стране.

В 2015 году сеть запатентовала разработанную экспертами компании систему апробированных методик Smart Fitness («Умный фитнес»), которая лежит в основе всех тренировочных программ X-Fit. В сентябре 2017 года система обновлена и перезапущена — Smart Fitness vol. 2.0 действует во всех фитнес-клубах сети. В компании учрежден и работает факультет X-Fit PRO, включающий в себя несколько десятков образовательных программ для профессионалов фитнес-отрасли и широкой аудитории.

В активе X-Fit более пятидесяти престижных премий, наград, дипломов и почетных грамот. Среди них: в 2017 году сеть фитнес-клубов стала лауреатом премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» в номинации «Лучший инновационный фитнес-клуб»; бизнес-премия публичной активности «Лучшие в России/Best.ru» — по итогам 2015 года сеть X-Fit признана лучшей в категории «Сеть спортивных клубов»; «Московский предприниматель — 2016» и «Московский предприниматель — 2015» в категории «Лучшая сеть фитнес-клубов Москвы»; «Московский предприниматель — 2014» в номинации «Услуги в сфере спорта»; «Персона года — 2011» в номинации «За создание крупнейшей сети фитнес-клубов» по версии РБК; «Предприниматель года — 2010» в номинации «Услуги» по версии Ernst&Young; диплом от правительства Москвы «Московский предприниматель» в номинации «Медицина, досуг, спортивно-оздоровительные услуги»; первая российская премия в области красоты и здоровья «Грация»; Гран-при «Лучший сетевой фитнес-центр» и многие другие.