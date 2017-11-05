Сборная Аргентины 6 ноября начнет тренировки на стадионе «Спартака»

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Сборная Аргентины, которая на следующей неделе проведет два товарищеских матча в России, представила график подготовки.

6 ноября аргентинская команда начнет тренировки на стадионе . Поначалу аргентинцы будут работать не в полном составе, все игроки соберутся 7 ноября.

Предусмотрены несколько открытых тренировок команды, причем одна из них (в понедельник, 6 ноября) будет полностью открытой для СМИ.

Товарищеский матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября на стадионе . Начало – в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sports.ru/football/1057185320.html?ext=subscribe