Масса завершит карьеру по окончании сезона-2017

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Пилот «Уильямса» объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» по окончании сезона-2017.

Масса, на счету которого выступления в 267 Гран-при, хотел завершить карьеру в прошлом году, но пошел навстречу руководству , когда команде потребовался основной пилот после ухода Валттери Боттаса в «Мерседес».

Масса претендовал на место в «Уильямсе» в следующем сезоне, но говорил о том, что будет согласен на подписание нового контракта только при наличии взаимного интереса.

На место в «Уильямсе», которое освободит 36-летний бразилец по окончании сезона, претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1057157614.html?ext=subscribe