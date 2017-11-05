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Масса завершит карьеру по окончании сезона-2017

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» по окончании сезона-2017.

Масса, на счету которого выступления в 267 Гран-при, хотел завершить карьеру в прошлом году, но пошел навстречу руководству «Уильямса», когда команде потребовался основной пилот после ухода Валттери Боттаса в «Мерседес».

Масса претендовал на место в «Уильямсе» в следующем сезоне, но говорил о том, что будет согласен на подписание нового контракта только при наличии взаимного интереса.

На место в «Уильямсе», которое освободит 36-летний бразилец по окончании сезона, претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1057157614.html?ext=subscribe

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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