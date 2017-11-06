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Виталий Мутко: «Вся страна видела, что Карасев должен был показывать Вернблуму красную»

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе судьи Сергея Карасева на матче «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

 

«Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную.

Гончаренко? Хочешь быть судьей – иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел», – сказал Мутко.

Источник: https://www.sports.ru/football/1057225615.html

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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