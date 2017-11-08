Геленджикские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по тхэквондо

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Кубок России по этому виду спорта, а также фестиваль цветных поясов для юных спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет прошел в Волгограде с 4 по 6 ноября.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 30 регионов страны. В состав сборной Краснодарского края вошли спортсмены из Геленджика, тренирующиеся на базе спортивной школы «Старт». Геленджичане показали высокий уровень борьбы и завоевали три медали, две из которых - высшей пробы. Так, среди женщин на Кубке России в весовой категории до 76 кг лучшей стала Кристина Когут, а в рамках фестиваля цветных поясов в программе «формальный комплекс (хьенг)» на высшую ступень пьедестала поднялась Ангелина Бабиева. Кроме того, спортсменка завоевала серебряную медаль в дисциплине «спарринг». Стоит добавить, что с 6 по 7 ноября в Екатеринбурге проходил юбилейный XX Кубок России по тхэквондо ИТФ. В нем также приняли участие геленджикские спортсмены и показали достойный результат: Александр Петров завоевал серебро в программе «спарринг» среди мужчин свыше 85 кг, а также бронзу в командном туле в составе команды Краснодарского края с Дмитрием Свининым.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик