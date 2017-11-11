Артем Маркелов: «Если все сложится хорошо, у нас будут тесты «Ф-1» в Абу-Даби»

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Российский гонщик, выступающий в «Формуле-2», рассказал, что в ближайшем будущем может получить приглашение провести тесты в составе одной из команд «Формулы-1».

«Я пока не могу говорить о наших планах на будущий год, но если все сложится хорошо, может быть, у нас будут тесты «Ф-1» в Абу-Даби. Некоторые команды хотят посадить меня за руль и попробовать посмотреть, но пока что все в подвешенном состоянии», – цитирует Маркелова ru.motorsport.com.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1057302963.html?ext=subscribe