Альберт Прус - 50 матчей за "Черноморец"!

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Воспитанник СШИФ Краснодар. В профессиональном футболе дебютировал в 2005-ом году за команду "Сочи-04". Затем, в карьере Альберта Пруса были "Машук-КМВ" (Пятигорск), "Губкин" (Губкин), "Жемчужина-Сочи" (Сочи). В сезоне 2012/13-го годов перешел в наш клуб и первый матч сыграл в 1-ом туре с рыздвяновским "Кавказтрансгазом-2005" 16-го июля 2012-го года. Сразу забил за "Черноморец" два гола, а та игра завершилась со счетом 3:0 в нашу пользу.

Всего в сезоне 2012/13-го годов сыграл 24 матча в первенстве России и 1 матч в Кубке России. В следующем сезоне сыграл за "Черноморец" 6 матчей в первенстве России и один матч в Кубке России, а во второй части сезона перешел в крымский "Витязь. Затем играл за назрановский "Ангушт", "Сочи" (Сочи), откуда и перешел в "Черноморец" перед началом нынешнего сезона. В этом сезоне сыграл за нашу команду 2 матча в Кубке России и забил 3 гола. В первенстве России на счету Альберта 17 матчей и 3 гола. Игра в Махачкале с "Легион Динамо" стала для Альберта Пруса 50-ой в карьере за наш клуб.

Источник: ФК "Черноморец"