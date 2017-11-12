"Стыд и срам": Губерниев, Траньков и Черданцев о позорной организации матча Россия - Аргентина

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Российски болельщики остались недовольны плохой организациейтоварищеского матча "Россия - Аргентина" на стадионе "Лужники". Спортсмены, журналисты и рядовые болельщики оставили множество негативных отзывов в сети, Ruposters приводит некоторые из них.

Российский фигурист Максим Траньков в Instagram прокомментировал организацию матча. По словам спортсмена, проблемы начались ещё на подходе к стадиону - сначала он не смог найти нужный вход, а затем ему пришлось подниматься пешком на четвёртый этаж.

"Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на 4-й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8-й в обычном доме, я то ладно - размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием. Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте. Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, ДиМарию, Маскерано и прочих небожителей, ещё и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова", - рассказал он.

Особенное возмущение у Транькова вызвала организация выхода из стадиона.

"Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции "Лужники". Спасибо за такой футбол - все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче, такой футбол нам не нужен", - заключил фигурист.

Комментатор Дмитрий Губерниев тоже раскритиковал матч в Instagram, снабдив пост хэштегом #намтакойфутболненужен.

"Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!!" - написал он (орфография сохранена).

Его поддержал коллега Георгий Черданцев.

В соцсетях обратили внимание на то, что дизайнеры перепутали цвета российского триколора во фразе "Россия, вперёд" на флаерах.

Матч "Россия-Аргентина" стала первой игрой в "Лужниках" после четырехлетней реконструкции. Аргентинцы победили российскую сборную со счётом 1:0.

Источник: https://ruposters.ru/news/12-11-2017/viskazalis-organizatsii-matcha