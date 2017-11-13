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Питерское «Динамо» прервало серию из 9 матчей без побед, выиграв у «Кубани»
В матче 23-го тура ФНЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга в гостях победило «Кубань» (1:0).
Таким образом, петербуржцы прервали серию из девяти игр без побед.
21 сентября «Динамо» в Кубке России обыграло «Зенит» (3:2), а затем потерпело 3 поражения и 6 раз сыграло вничью.
В ФНЛ, набрав 38 очков, команда Александра Точилина занимает пятое место.
Источник: https://www.sports.ru/football/1057388840.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм