Питерское «Динамо» прервало серию из 9 матчей без побед, выиграв у «Кубани»

/Спорт и туризм/

В матче 23-го тура «Динамо» из Санкт-Петербурга в гостях победило «Кубань» (1:0).

Таким образом, петербуржцы прервали серию из девяти игр без побед.

21 сентября в Кубке России обыграло «Зенит» (3:2), а затем потерпело 3 поражения и 6 раз сыграло вничью.

В ФНЛ, набрав 38 очков, команда Александра Точилина занимает пятое место.

Источник: https://www.sports.ru/football/1057388840.html?ext=subscribe