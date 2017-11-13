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Формула-1

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бразилии.

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос

12 ноября 2017 года Личный зачет Льюис Хэмилтон – 345 очков – 302 Валттери Боттас – 280 Даниэль Риккардо – 200 Кими Райкконен – 193 Макс Ферстаппен – 158 Серхио Перес – 94 Эстебан Окон – 83 Карлос Сайнс-младший – 54 Фелипе Масса – 42 Ланс Стролл – 40 Нико Хюлькенберг – 35 Ромен Грожан – 28 Кевин Магнуссен – 19 Фернандо Алонсо – 15 Стоффель Вандорн – 13 Джолион Палмер – 8 Паскаль Верляйн – 5 – 5 Маркус Эрикссон – 0 Антонио Джовинацци – 0 Пьер Гасли – 0 Брендон Хартли – 0 Кубок конструкторов «Мерседес» – 625 очков «Феррари» – 495 «Ред Булл» – 358 «Форс-Индия» – 177 «Уильямс» – 82 «Торо Россо» – 53 «Рено» – 49 «Хаас» – 47 «Макларен» – 28 «Заубер» – 5

Источник: https://www.sports.ru/f1-championship/