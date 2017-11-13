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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бразилии
Формула-1
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бразилии.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос
12 ноября 2017 года
12 ноября 2017 года
Личный зачет
- Льюис Хэмилтон – 345 очков
- Себастьян Феттель – 302
- Валттери Боттас – 280
- Даниэль Риккардо – 200
- Кими Райкконен – 193
- Макс Ферстаппен – 158
- Серхио Перес – 94
- Эстебан Окон – 83
- Карлос Сайнс-младший – 54
- Фелипе Масса – 42
- Ланс Стролл – 40
- Нико Хюлькенберг – 35
- Ромен Грожан – 28
- Кевин Магнуссен – 19
- Фернандо Алонсо – 15
- Стоффель Вандорн – 13
- Джолион Палмер – 8
- Паскаль Верляйн – 5
- Даниил Квят – 5
- Маркус Эрикссон – 0
- Антонио Джовинацци – 0
- Пьер Гасли – 0
- Брендон Хартли – 0
Кубок конструкторов
- «Мерседес» – 625 очков
- «Феррари» – 495
- «Ред Булл» – 358
- «Форс-Индия» – 177
- «Уильямс» – 82
- «Торо Россо» – 53
- «Рено» – 49
- «Хаас» – 47
- «Макларен» – 28
- «Заубер» – 5
Источник: https://www.sports.ru/f1-championship/
Категория: Новости / Спорт и туризм