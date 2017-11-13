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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бразилии

Формула-1

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бразилии.

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос
12 ноября 2017 года
Личный зачет
  1. Льюис Хэмилтон – 345 очков
  2. Себастьян Феттель – 302
  3. Валттери Боттас – 280
  4. Даниэль Риккардо – 200
  5. Кими Райкконен – 193
  6. Макс Ферстаппен – 158
  7. Серхио Перес – 94
  8. Эстебан Окон – 83
  9. Карлос Сайнс-младший – 54
  10. Фелипе Масса – 42
  11. Ланс Стролл – 40
  12. Нико Хюлькенберг – 35
  13. Ромен Грожан – 28
  14. Кевин Магнуссен – 19
  15. Фернандо Алонсо – 15
  16. Стоффель Вандорн – 13
  17. Джолион Палмер – 8
  18. Паскаль Верляйн – 5
  19. Даниил Квят – 5
  20. Маркус Эрикссон – 0
  21. Антонио Джовинацци – 0
  22. Пьер Гасли – 0
  23. Брендон Хартли – 0

Кубок конструкторов

  1. «Мерседес» – 625 очков
  2. «Феррари» – 495
  3. «Ред Булл» – 358
  4. «Форс-Индия» – 177
  5. «Уильямс» – 82
  6. «Торо Россо» – 53
  7. «Рено» – 49
  8. «Хаас» – 47
  9. «Макларен» – 28
  10. «Заубер» – 5

Источник: https://www.sports.ru/f1-championship/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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