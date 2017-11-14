Максим Петрук 50 матчей за "Черноморец"

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Воспитанник СШФР "Кубань" Краснодар. В профессиональном футболе дебютировал в 2006-ом году за команду "Сочи-04". Затем, в карьере Максима Петрука были "Губкин" (Губкин), "Торпедо" (Армавир), "Горняк" (Учалы), "Челябинск" (Челябинск), "Афипс" (Афипский).

По окончании сезона 2015/16-гг годов перешел из "Афипса" в "Черноморец". Первый матч за нашу команду полузащитник сыграл 24-го июля 2016-го года. Это был кубковый поединок в Песчанокопском с "Чайкой", который новороссийцы выиграли со счетом 1:0. В сезоне 2016/17-го годов Максим Петрук сыграл за "Черноморец" 3 матча в Кубке России и 28 игр в первенстве страны. В нынешнем сезоне Максим Петрук сыграл 3 матча в Кубке России и 17 встреч в первенстве России. В матче со ставропольским "Динамо" забил первый гол за "Черноморец". Игра с "Биологом-Новокубанск" стала для Максима Петрука 50-ой в карьере за наш клуб.



