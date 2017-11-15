Первая часть Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в России завершится в Сочи

/Спорт и туризм/

Сочи – 21 ноября впервые в истории компания Coca-Cola привезет в Сочи Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Это произойдет в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFATM с Coca-Cola. Уникальное событие состоится в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM и создаст атмосферу праздничного ожидания предстоящего турнира. В общей сложности Официальный Кубок пробудет в Сочи 6 дней. Приезд Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в Сочи организован при поддержке администрации города.

25 и 26 ноября все желающие смогут увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA (далее – Официальный Кубок) и сделать фотографию с легендарным трофеем на площади Флага (ул. Навагинская). Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта https://www.coca-cola.ru/football (список точек, где можно получить приглашения, также доступен на сайте). Гости мероприятия смогут принять участие в развлекательной программе и зарядиться атмосферой настоящего футбольного праздника.

Церемония приветствия Официального Кубка состоится 21 ноября в парке экстремальных развлечений Skypark при участии первых лиц региона, Послов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, а также представителей FIFA и Системы Coca-Cola в России. Кроме того, возможность сделать памятную фотографию с Официальным Кубком одними из первых в городе получат несколько сотен учеников спортивных образовательных учреждений края, приглашенных на торжественное мероприятие.

Система Coca-Cola в России вместе с FIFA, Оргкомитетом «Россия-2018»и Министерством спорта РФ с помощью Тура Официального Кубка привлекают внимание к важности развития юношеского футбола в России и поддержке успехов начинающих игроков. Целью Тура Официального Кубка также является привлечение внимания к идее доступности спорта, в частности футбола, для всех, независимо от пола, физических и интеллектуальных возможностей. Именно поэтому в Сочи на стадионе «Фишт» совместно со Специальной Олимпиадой России и при поддержке Правительства Краснодарского края Coca-Cola организует грандиозный футбольный юнифайд-матч, на который будет привезен Официальный Кубок. Цель юнифайд-матча – объединить в одной команде футболистов-любителей и атлетов с особыми нуждами, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями. В рамках Тура Официального Кубка такие матчи уже были сыграны в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM Саранске, Калининграде и Волгограде. В юнифайд-матче на стадионе «Фишт» примут участие атлеты Специальной Олимпиады, Послы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, известные футболисты, представители администрации Краснодарского Края и города Сочи, а также представители Системы Coca-Cola в России.

Также Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA приедет в специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва №4 Лазаревского района города Сочи, чтобы ее воспитанники получили уникальный шанс приобщиться к живой истории спорта и вдохновиться на будущие достижения.

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca- Cola состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента FIFA Джанни Инфантино и Президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Официальный Кубок уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов и Волгоград, а 14 ноября трофей прибывает в Краснодар. Всего в 2017 году Официальный Кубок побывает в 16 городах России, включая Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года Официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Источник: Ketchum