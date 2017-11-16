В Геленджике стартовал фестиваль для любителей спортивного образа жизни «ГТО - одна страна, одна команда»

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В рамках фестиваля все желающие с 14 по 17 ноября в спортивной школе «Виктория» по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 23, могут получить консультацию о порядке сдачи нормативов, и зарегистрироваться на официальном сайте комплекса ГТО.

19 ноября в рамках фестиваля на площади им. Погодина города-курорта пройдет большой спортивный праздник, в рамках которого состоится массовая зарядка с чемпионом, с показательными номерами выступят воспитанники спортивных школ города, пройдет презентация деятельности физкультурных и спортивных организаций курорта.

Нормы ГТО в этот день сдадут учащиеся общеобразовательных школ муниципалитета и воспитанники спортивных учреждений. Среди них будут определены победители в номинациях «Самый спортивный ученик» и «Сильнейший спортсмен».

Также в рамках фестиваля 21 ноября нормы ГТО сдадут студенты, 24 ноября – работники отрасли физической культуры и спорта, 25 ноября – спортивные семьи, а 1 декабря – представители органов власти.

Сдать нормы ГТО могут все желающие жители муниципалитета в возрасте от 7 до 70 лет! Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте ГТО и получить допуск врача.

Получить дополнительную информацию о фестивале и записаться на сдачу норм можно в управлении по физической культуре и спорту администрации города по телефону 5-11-07.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик