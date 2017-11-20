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Сколько еще должен проиграть Шалимов для отставки?
«Краснодар» проиграл все матчи командам топ-4 РФПЛ. Разница мячей – 1:11.
«Краснодар»в домашнем матче 17-го тура чемпионата России был разгромлен «Спартаком» (1:4).
Таким образом, команда Игоря Шалимова проиграла все матчи командам топ-4 премьер-лиги.
Ранее «Краснодар» уступил «Спартаку»0:2), «Зениту» (0:2), ЦСКА (0:1) и «Локомотиву» (0:2).
Источник: https://www.sports.ru/football/1057576458.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм