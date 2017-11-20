"Черноморец" сыграл вничью во Владикавказе

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В первенстве России по футболу во втором дивизионе наступил зимний перерыв. В заключительном в нынешнем году туре "Черноморец" отправился в гости к владикавказскому "Спартаку". Осетинская команда, неудачно начавшая сезон, в последних матчах улучшила свои результаты. Владикавказцы выиграли две игры, но потом незаслуженно проиграли дома махачкалинскому "Легион Динамо", пропустив единственный гол с пенальти.

Из-за этого поражения хозяева поля настраивались на матч с "Черноморцем", как на последний бой. Инициативу с первых минут захватила новороссийская команда, но уже на седьмой минуте бело-синие пропустили гол в свои ворота. Снова подвела игра в обороне, и спартаковец Сослан Лысенко открыл счет в матче, 1:0. В первом тайме "Черноморец" мог забить ответный гол трижды, но вратарь "Спартака" отбил удар Артура Григоряна издали, Алексей Кузнецов пробил после подачи с угловой отметки в штангу, а Максиму Петруку не хватило доли секунды, чтобы пробить по мячу из выгодной позиции. Во втором тайме новороссийцы уже на 55-ой минуте создали хороший момент для взятия ворот, но вновь голкипер владикавказцев Сосланбек Аршиев умудрился отбить мяч после удара Артура Григоряна. Потом Кирилл Кочубей не попал в створ ворот после передачи Альберта Пруса. К середине второй половины игры главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков стал делать замены, в надежде переломить ход неудачно складывавшегося матча. В итоге эти перестановки и привели к успеху, но сначала отличный момент увеличить счет в матче упустили хозяева поля. Старое футбольное правило - не забиваешь ты, забьют тебе, сработало на 87-ой минуте. Максим Петрук точной передачей нашел в штрафной "Спартака" Никиту Панамарева и молодой хавбек "Черноморца" направил мяч точно между ног Алану Цабиеву и Сосланбеку Аршиеву, сравняв счет в матче, 1:1. Гостевая ничья вывела новороссийскую команду на четвертое место, на котором "Черноморец" пробудет до весны, когда первенство России в группе "Юг" возобновится. 15-го января бело-синие приступят к подготовке к продолжению сезона, а первый официальный матч сыграют 17-го марта в Назрани с местным "Ангуштом". Дома свою команду новороссийские болельщики смогут увидеть 24-го марта в матче с одним из лидеров сезона "Армавиром".

Источник: ФК "Черноморец"